Benfica ligde farklı kazandı
18 Şubat 2019, Pazartesi
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ligde farklı kazandı

Benfica ligde farklı kazandı

'nın galibiyet gollerini 3. dakikada , 36. dakikada Rafa Silva ve 59. dakikada Ferro attı. Ferro, 64. dakikada direkt kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı.

'nın galibiyet gollerini 3. dakikada , 36. dakikada Rafa Silva ve 59. dakikada Ferro attı. Ferro, 64. dakikada direkt kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı.

Benfica aldığı galibiyetle puanını 53'e çıkartarak, lider Porto'yu 1 puan gerisinden takip etmeyi sürdürdü.

Bu arada Benfica teknik direktörü Bruno Lage, ligde alt sıralarda yer alan Aves karşısında takımının önemli oyuncularını dinlendirdi. maçına göre ilk 11'inde 6 futbolcusu değiştirilen Benfica'da Yuri Ribeiro, Florentino, Gedson, Corchia, Salvio ve Franco Cervi, Aves maçında yedek bekledi ya da kadroya alınmadı.

Avrupa Ligi'nin son 32 turunda Galatasaray'ın rakibi olan Benfica, İstanbul'daki ilk maçı 2-1 kazanmıştı. İki takım arasındaki rövanş maçı 21 Şubat'ta Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanacak.

  1. 19.2.2019 01:38
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