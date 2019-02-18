Benfica ligde farklı kazandı
Benfica'nın galibiyet gollerini 3. dakikada Haris Seferovic, 36. dakikada Rafa Silva ve 59. dakikada Ferro attı. Ferro, 64. dakikada direkt kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı.
Benfica'nın galibiyet gollerini 3. dakikada Haris Seferovic, 36. dakikada Rafa Silva ve 59. dakikada Ferro attı. Ferro, 64. dakikada direkt kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı.
Benfica aldığı galibiyetle puanını 53'e çıkartarak, lider Porto'yu 1 puan gerisinden takip etmeyi sürdürdü.
Bu arada Benfica teknik direktörü Bruno Lage, ligde alt sıralarda yer alan Aves karşısında takımının önemli oyuncularını dinlendirdi. Galatasaray maçına göre ilk 11'inde 6 futbolcusu değiştirilen Benfica'da Yuri Ribeiro, Florentino, Gedson, Corchia, Salvio ve Franco Cervi, Aves maçında yedek bekledi ya da kadroya alınmadı.
UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 turunda Galatasaray'ın rakibi olan Benfica, İstanbul'daki ilk maçı 2-1 kazanmıştı. İki takım arasındaki rövanş maçı 21 Şubat'ta Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanacak.
- 19.2.2019 01:38
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Quaresma Fenerbahçe'yi seviyor
Toplam 2
Yorum
Q7 Q7 bu macta da kirmizi karti yer, cok cabuk provoke ve tongaya geliyor cünkü...
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Fenerbahçe'den 3 yıllık imza! Oyuncuyla anlaşma tamam...
Toplam 1
Yorum
Enda Bu forma bu adama çok ama çok yakışıyor.
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Trabzonspor rol modeldir
Toplam 2
Yorum
Coşkun tektas Bu takımın başına hikmet Karaman yakışır. Defalarca soyledik
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