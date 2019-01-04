Giresunspor'da ayrılık
04 Ocak 2019, Cuma
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Giresunspor'da ayrılık

Giresunspor'da ayrılık

ekibi, futbolcu ile yollarını ayırdı.

1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da orta saha oyuncusu ile yollar ayrıldı.

Giresunspor Kulübü Başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, Kürşad Sürmeli ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını belirtti.

Sezon başı transfer edilen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Kürşad, 12 lig maçına çıkarak 1 gol kaydetmişti.

  1. 4.1.2019 10:27
  2. Güncelleme: 4.1.2019 12:14
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