Giresunspor'da ayrılık
Karadeniz ekibi, futbolcu Kürşad Sürmeli ile yollarını ayırdı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da orta saha oyuncusu Kürşad Sürmeli ile yollar ayrıldı.
Giresunspor Kulübü Başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, Kürşad Sürmeli ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını belirtti.
Sezon başı transfer edilen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Kürşad, 12 lig maçına çıkarak 1 gol kaydetmişti.
- 4.1.2019 10:27
- Güncelleme: 4.1.2019 12:14
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orhan beşiktaş bir çöp kutusunu daha kadrosuna kattı xd.
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Toplam 7
Yorum
kaya adam golcü beyler mbaye artık gol krallığında tek kalmaz burak yetişir ona.
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Akbaş bilmecesi
Toplam 2
Yorum
eray volkan demirel iyi kaleci istenmeyebilir fakat kaleci lazım bize bizde yeniden doğar tolga kesin gitmeli kaleci defans stoper bir forvet dah
Giresunspor'da ayrılık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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