TFF liglerinde günün özeti
Şampiyon olacağız
Kırmızı Grup ekibi Fatih Karagümrük'te top koşturan Erkan Zengin iddialı açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcu, "Başkan 3-4 transfer yapacak ve nokta transferler olduktan sonra inanıyorum ki şampiyonluğa ulaşacağız" dedi. 33 yaşındaki yıldız, "İnanılmaz bir kadromuz var. Taraftar müthiş destek veriyor" yorumunda bulundu.
Denizlispor'da Kehinde tamam
İkinci yarıya güçlü bir kadroyla girmek isteyen Denizlispor'da Kehinde transferi tamamlanmak üzere... Ankaragücü ile yollarını ayıran 29 yaşındaki golcünün bugün Denizli'ye giderek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Nijeryalı forvet geçen yıl TFF 1. Lig'de 7 gol kaydetmişti.
Düşsek de Tekke kalacak
İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, teknik direktör Fatih Tekke'ye güvenlerinin tam olduğunu vurgulayarak, "Küme de düşsek Fatih Tekke'yle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Ayrıca 3 ya da 4 transferin yapılacağını belirtti.
Uğur Akdemir Afyon'a
Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor 30 yaşındaki sağ beki Uğur Akdemir ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Bu sezon 14 lig maçına çıkıp, 3 asist yapan Akdemir'in düşme hattında bulunan Afjet Afyonspor'a imza atacağı bildirildi. Tarafların sezon sonuna kadar anlaşmaya varacağı gelen bilgiler arasında.
Gökhan Aydaş Elaziz'de
TFF 3. Lig ekiplerinden Elaziz Belediyespor transferlerini sürdürüyor. Kamp çalışmalarını Elazığ'da devam ettiren kırmızı-lacivertli ekip, Nevşehir Belediyespor'un golcü oyuncusu Gökhan Aydaş'ı transfer etti. 30 yaşındaki futbolcunun kariyerinde 297 resmi maçta 67 golü bulunuyor.
- 4.1.2019
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
CIM BOM BOM Serdar Aziz neden gönderiliyor - simdiki duruma göre ondan iyisini mi bulcen?!TR de en iyi stoperlerden biri - ne oldu - prim mi alamadin
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
HALKTAN BİRİ FATİH TERİMİN TİRİPLERİ.YİNE TAKIMA BİR SÜRÜ TOPÇU ALACAK.
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Trabzonspor resmen açıkladı! Ayrılık...
Toplam 2
Yorum
bilal su adamı almayın trabzona dedik iyi kurtulduk
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