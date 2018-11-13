Ampute Milli Takımı'ndaki o kahraman Amasyalı
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    13 Kasım 2018, Salı
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    Ampute 'ndaki o kahraman Amasyalı

    Ampute Milli Takımı'ndaki o kahraman Amasyalı

    2018 Ampute Şampiyonası'nda dünya 2’ncisi olan Ampute Futbol 'nın forvet oyuncusu ,   ve Müdür Vekili Nadir Noyan tarafından altınla ödüllendirdi

    'nın Hamamözü İlçesi Göl Köyü'nde doğan ve 2008 yılında vatani görevi sırasında mayına basarak sol diz altını kaybeden Türkiye Ampute oyuncusu , ve Müdür Vekili Nadir Noyan'ı ziyaret etti. 2018 Ampute Futbol Şampiyonası'nda dünya 2'ncisi olan Ampute Futbol Milli Takımı'nın forvet oyuncusu Kaya, Noyan tarafından altınla ödüllendirildi.

    Bir sonraki hedeflerinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyleyen Kaya, "Rehabilite amaçlı kurulmuş bir futbol takımı olarak, orada başladıktan sonra yıllar içerisinde ligimiz oluştu. Tabii zamanla kendimi geliştirdim. 10 yıldır bu işin içerisindeyim. Diğer arkadaşlarımın da yardımı ve desteğiyle ampute futbolu benimsedim, zaten Türk Milleti'nin içinde futbol her zaman vardır. Futbol olunca her şey değişiyor. Futbol uğruna yapılmayacak hiçbir şey yok. Başarı kolay gelmedi. Bu başarılar 10 yılın verdiği çabanın, akıtılan terin, fedakarlıkların sonucunda geldi. Dünya kupasından olduk. İkinci olduk. İkinci olduktan sonra ülkemizde sağ olsunlar bizi şampiyon olmuşuz gibi karşılandılar. Biz ikinciliği benimseyemedik ama birincilik kupasının sözünü verdik. 2024'te inşallah Dünya kupasını kendi evimize getireceğiz" diye konuştu.

    1. 13.11.2018 16:26
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