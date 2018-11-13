Joe Cole futbolu bıraktı – Fotomaç – 13 Kasım 2018
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    13 Kasım 2018, Salı
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    futbolu bıraktı

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    İngiliz futbolcu , aktif kariyerini noktaladığını açıkladı.

    Son olarak ABD'nin takımında forma giyen 37 yaşındaki Cole, basınına yaptığı açıklamada kariyerine son verdiğini belirterek, "Futbolcu olarak hayalimi gerçekleştirdim. Umarım bundan sonraki hayatım da futbolculukta geçirdiğim 20 yıl gibi özel olur. 'de kazandığım kupalar benim için çok özeldi. Bu hatıralar hep aklımda olacak." ifadelerini kullandı.

    Kariyerine 1998'de 'da başlayan Cole, , , Lille, ve Coventry City'de görev yaptıktan sonra 2016'da 'e transfer olmuştu.

    Chelsea'de 3 , 2 Federasyon Kupası, birer Lig Kupası ve Community Shield şampiyonlukları yaşayan Cole, takımıyla bir defa da Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösterdi.

    İngiltere 'nda 56 kez forma giyen Cole, 10 gol kaydetti.

    1. 13.11.2018 12:37
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