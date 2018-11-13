Mbappe PSG'yi sırtlıyor
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    13 Kasım 2018, Salı
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    Mbappe 'yi sırtlıyor

    Mbappe PSG'yi sırtlıyor

    1. Ligi ekiplerinden Saint-Germain'in genç yıldızı , her geçen gün yükselen performansıyla adından söz ettiriyor

    Henüz 19 yaşındaki Fransız oyuncu, lige 13'te 13 yaparak başlayan ve en yakın rakibi Lille'in 13 puan önünde şampiyonluk yarışında şimdiden açık ara öne geçen 'nin başarısında baş rolü oynuyor.

    Mbappe, bu sezon forma giydiği 9 lig maçında 11 kez ağları sarsarak 10 golü bulunan takım arkadaşı Brezilyalı yıldız 'ı geride bırakırken, krallık yarışında Nantes'ta forma giyen Emiliano Sala ile zirveyi paylaşıyor.

    Ligde ortalama her 64 dakikada bir kez fileleri havalandıran Mbappe, gol paslarıyla da öne çıkıyor. Takımına 4 asistle katkıda bulunan genç yetenek, bu alanda 6 asistle zirvede yer alan Arjantinli takım arkadaşı 'yı takibini sürdürüyor.

    ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DE BOŞ GEÇMİYOR
    Mbappe, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de takımının öne çıkan oyuncuları arasında yer alıyor.

    4 maç sonunda C Grubu'nda 5 puanla üçüncü sırada yer alan PSG'de Neymar 3 golle en skorer oyuncu konumundayken, Mbappe ise 2 gol ve 2 asistle takımına katkı sağladı.

    16 YAŞINDA İLK MAÇINA ÇIKTI
    , genç yaşına rağmen elde ettiği başarılarla da futbolseverlerin dikkatini çekti. Futbola antrenörlük yapan babası Wilfried'in teşviğiyle AS Bondy takımında 7 yaşındayken başlayan Mbappe, , Louis Saha, , Blaise Matuidi, ve gibi yıldız futbolcuların yetiştiği dünyaca ünlü 'nın Clairefontaine akademisinde eğitimine devam etti.

    Valencia ve 'in radarına üstün yetenekleri nedeniyle küçük yaşlarda giren Kylian Mbappe, tercihini Monaco'dan yana kullandı ve kulübünün alt yaş kategorilerindeki takımlarda forma giymesinin ardından 2015 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı.

    İlk lig maçına Caen karşısında 16 yaş ve 347 günlükken çıkan Fransız oyuncu, Monaco'nun yeni teknik direktörü eski yıldız futbolcu Thierry Henry'nin rekorunu 21 günle geçerek Monaco'nun ligde forma giyen en genç oyuncusu oldu.

    MONACO'YU ŞAMPİYONLUĞA TAŞIDI
    Yüksek hızı, estetik çalımları, isabetli pas, orta ve şutları ile komple bir oyuncu görüntüsü sergileyen Kylian Mbappe, ilk çıkışını 2016-17 sezonunda gösterdi.

    Monaco, ligin en iddialı ekibi Saint-Germain'i (PSG) geçerek 17 yıl aranın ardından şampiyonluğa uzanırken o dönem henüz 17 yaşındaki Mbappe, çoğu maça sonradan girmesine rağmen 15 gol ve 11 asistlik performansıyla başarıya doğrudan katkı sağladı.

    Takımının aynı sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 4 takım arasına kalmasında da büyük pay sahibi olan Mbappe, ilk kez çıktığı organizasyonda 6 kez ağları sarsma başarısı gösterdi.

    PSG BONSERVİSİNE 180 MİLYON AVRO ÖDEDİ
    Bu başarılarının ardından Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çeken Mbappe, 180 milyon karşılığında 2017 yılında PSG'nin yolunu tuttu. Aynı sezon 222 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Neymar'ı da kadrosuna katan PSG'de Mbappe, tarihinin en pahalı ikinci transferi oldu.

    PSG'de ilk yılında şampiyonluk yaşayan Fransız yetenek, sezonu 21 gol ve 15 asistle tamamladı. Geçen sezon Fransa 'nın da vazgeçilmez oyuncuları arasına giren Mbappe, 2018 'nda yıldızını iyice parlattı.

    DÜNYA KUPASI'NDA TARİHE GEÇTİ
    Fransa'nın kupaya uzandığı şampiyonada 'de forma giyen Antoine Griezmann ile 4'er kez ağları sarsarak takımının en golcü oyuncusu unvanını paylaşan Kylian Mbappe, turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçildi.

    Barcelona'nın Arjantinli yıldızı ve Juventus'un Portekizli golcüsü 'nun kazanamadığı "Dünya Kupası apoletini" henüz 19 yaşındayken elde eden Mbappe, turnuvada kırdığı rekorlarla da gündeme geldi.

    Takımının son 16 turunda Arjantin'i 4-3 yendiği karşılaşmada 2 gol ve yaptırdığı penaltı ile maçın kahramanı olan Kylian Mbappe, 1958'de 17 yaşındayken hat-trick yapan Pele'den sonra bir Dünya Kupası maçında 2 gol atan en genç oyuncu unvanını da aldı.

    Fransa'nın Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ettiği final maçında takımının son golünü ağlara yollayan Mbappe, 19 yıl 207 gün ile Dünya Kupası tarihinde Pele'nin ardından bir final maçında gol atan en genç ikinci oyuncu da oldu.

    1. 13.11.2018 11:24
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