Altınordu'da Kemal göreve hazır
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da forvet Kemal Rüzgar, son haftalarda yükselen form grafiğiyle ilk 11'e göz kırpıyor.
Kırmızı-lacivertli takımda attığı 2 golle en skorer oyuncu olan gurbetçi golcü, son olarak Göztepe ile oynanan hazırlık maçında rakip fileleri sarsarak teknik heyete, "Göreve hazırım" mesajı verdi.
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun ilk 2 haftada ilk 11'de sahaya sürüp daha sonra oynanan 6 karşılaşmanın 5'inde yedek soyundurduğu, 1 kez de kadroya almadığı 23 yaşındaki santrfor formayı kapmak için yoğun çaba gösteriyor. Şeytan'da forvette görev alan Serdar Deliktaş'ın ise 1 golü bulunuyor.
- 18.10.2018 10:59
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Almanya'da kötü gidişat sürüyor
Toplam 2
Yorum
LÖW VE FENER löw feneri canlandırır ve uçurur acilen taze kan lazım futbolcular cocu istemiyorlar
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 7
Yorum
levo şenol hoca gider yeni bi hoca ve göze hoş gelen futbol ie birlikde heyecan gelir camiaya taraftar akın eder trubune..sorun saçma futbolda
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Brahimi’de bir adım önde
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal umarım alabilirler love gönderilir yerine de aboubakar ve cenk tosun gökhan gönül'e de alternatif olarak kaan ayhan olursa harika olur.
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