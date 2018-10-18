Kırmızı-lacivertli takımda attığı 2 golle en skorer oyuncu olan gurbetçi golcü, son olarak Göztepe ile oynanan hazırlık maçında rakip fileleri sarsarak teknik heyete, "Göreve hazırım" mesajı verdi.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun ilk 2 haftada ilk 11'de sahaya sürüp daha sonra oynanan 6 karşılaşmanın 5'inde yedek soyundurduğu, 1 kez de kadroya almadığı 23 yaşındaki santrfor formayı kapmak için yoğun çaba gösteriyor. Şeytan'da forvette görev alan Serdar Deliktaş'ın ise 1 golü bulunuyor.