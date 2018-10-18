Altınordu'da Kemal göreve hazır
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    'da Kemal göreve hazır

    Altınordu'da Kemal göreve hazır

    1'inci Lig ekiplerinden 'da forvet Kemal Rüzgar, son haftalarda yükselen form grafiğiyle ilk 11'e göz kırpıyor.

    Kırmızı-lacivertli takımda attığı 2 golle en skorer oyuncu olan gurbetçi golcü, son olarak ile oynanan hazırlık maçında rakip fileleri sarsarak teknik heyete, "Göreve hazırım" mesajı verdi.

    Teknik direktör 'nun ilk 2 haftada ilk 11'de sahaya sürüp daha sonra oynanan 6 karşılaşmanın 5'inde yedek soyundurduğu, 1 kez de kadroya almadığı 23 yaşındaki santrfor formayı kapmak için yoğun çaba gösteriyor. Şeytan'da forvette görev alan Serdar Deliktaş'ın ise 1 golü bulunuyor.

    1. 18.10.2018 10:59
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