Fenerbahçe'den Ara Güler mesajı – Fotomaç – 18 Ekim 2018
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    'den mesajı

    Fenerbahçe'den Ara Güler mesajı

    Kulübü, hayatını kaybeden foto muhabiri için baş sağlığı mesajı paylaştı.

    Kulübü'nden yapılan açıklaması şöyle;

    Ülkemizin duayen foto muhabiri Ara Güler'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.
    1. 18.10.2018 10:24
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