Fenerbahçe'den Ara Güler mesajı
Fenerbahçe Kulübü, hayatını kaybeden foto muhabiri Ara Güler için baş sağlığı mesajı paylaştı.
Ülkemizin duayen foto muhabiri Ara Güler'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.
- 18.10.2018 10:24
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Almanya'da kötü gidişat sürüyor
Toplam 2
Yorum
LÖW VE FENER löw feneri canlandırır ve uçurur acilen taze kan lazım futbolcular cocu istemiyorlar
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 7
Yorum
levo şenol hoca gider yeni bi hoca ve göze hoş gelen futbol ie birlikde heyecan gelir camiaya taraftar akın eder trubune..sorun saçma futbolda
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Brahimi’de bir adım önde
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal umarım alabilirler love gönderilir yerine de aboubakar ve cenk tosun gökhan gönül'e de alternatif olarak kaan ayhan olursa harika olur.
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