Rıdvan Dilmen: 'Ali Koç üç hocayı da kabul etti'

Dilmen'in sözleri şöyle;

"Üç antrenör arkadaşımız Ali Koç'tan randevu istediler. Haberlerde gördük. Ancak haberlerde görmediğimiz bir şey var: Ali Koç, antrenör arkadaşlarımızın "bir de bizi dinleyin" isteğine olumlu cevap veriyor, hatta pazartesi günü bu görüşmeyi gerçekleştiriyor."