Rıdvan Dilmen: Ali Koç üç hocayı da kabul etti - Galeri - Fotomaç
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    Rıdvan Dilmen: 'Ali Koç üç hocayı da kabul etti'

    Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Ali Koç'un takımdan gönderilen yardımcı hocalarla görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.
    18 Ekim 2018 Perşembe, 10:28:26 Güncelleme: 10:29:28
    Rıdvan Dilmen: Ali Koç üç hocayı da kabul etti

    Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ali Koç'un hocalarla görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

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    Rıdvan Dilmen: Ali Koç üç hocayı da kabul etti

    Dilmen'in sözleri şöyle;
    "Üç antrenör arkadaşımız Ali Koç'tan randevu istediler. Haberlerde gördük. Ancak haberlerde görmediğimiz bir şey var: Ali Koç, antrenör arkadaşlarımızın "bir de bizi dinleyin" isteğine olumlu cevap veriyor, hatta pazartesi günü bu görüşmeyi gerçekleştiriyor."

    Rıdvan Dilmen: Ali Koç üç hocayı da kabul etti

    "Ayrıca Ali Koç'un antrenör arkadaşların çocuklarının içinde bulunduğu sıkıntılara ne kadar üzüldüğünü ve gerekirse okullarında onları ziyarete gitmeyi planladığını duydum, bu da erdemli bir harekettir bana göre."

    Rıdvan Dilmen: Ali Koç üç hocayı da kabul etti

    "Tanıdığım Aykut Kocaman'a baktığımda; Fenerbahçelilerin, hatta tüm futbolseverlerin, Aykut Kocaman'ın gerek kişiliğiyle gerekse de Fenerbahçeliliğiyle ilgili olarak herhangi bir soru işareti barındırmaması gerektiğini düşünüyorum."

    Rıdvan Dilmen: Ali Koç üç hocayı da kabul etti

    "Ali Koç'un kovulan antrenörleri pazartesi günü saatlerce dinlemiş olması ciddi bir yöneticilik başarısıdır. Fenerbahçe Kulübü bu görüşmenin içeriğiyle ilgili açıklama yapacaktır, ancak sonuç ne olursa olsun bence görüşmenin kendisi bile doğru ve demokratik tavırdır" dedi.

    Rıdvan Dilmen: Ali Koç üç hocayı da kabul etti
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