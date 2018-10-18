Cocu'dan Tolga Ciğerci kararı – Fotomaç – 18 Ekim 2018
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    Cocu'dan kararı

    Cocu'dan Tolga Ciğerci kararı

    Tedavisini tamamlanan ve Almanya’dan dönüş yapan yeni transfer , forma giymek için sabırsızlanıyor.

    Hocasıyla durumu hakkında bir görüşme gerçekleştiren tecrübeli orta saha, ağrılarının azaldığından bahsetti. Vatan'da yer alan habere göre; Öğrencisini tam anlamıyla hazır olmadan sahaya sürmek istemeyen Cocu ise Tolga'ya, "Futbolu özlediğin her halinden belli. Ancak bunun için acele etme. Seni %100 hazır olmadan oynatmam. Yeniden sakatlanma riskini ortadan tamamen kaldırmamız lazım. 3 kulvarda yarışıyoruz. Daha önümüzde uzun bir maraton var. Merak etme sıra sana da gelecek" ifadelerini kullandı.

    1. 18.10.2018 08:09
    2. Güncelleme: 18.10.2018 08:10
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