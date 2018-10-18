Ali Koç-Volkan Demirel buluşması gerçekleşiyor

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, başkan Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy ile bir araya gelecek. Volkan bir kez de yüz yüze özrünü dileyip, kendini ifade edecek.

18 Ekim 2018 Perşembe, 07:04:24 Güncelleme: 07:06:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





