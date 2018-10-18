Ali Koç-Volkan Demirel buluşması gerçekleşiyor - Galeri - Fotomaç
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    Ali Koç-Volkan Demirel buluşması gerçekleşiyor

    Fenerbahçe'de kadro dışı kalan tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, başkan Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy ile bir araya gelecek. Volkan bir kez de yüz yüze özrünü dileyip, kendini ifade edecek.
    18 Ekim 2018 Perşembe, 07:04:24 Güncelleme: 07:06:09
    Ali Koç-Volkan Demirel buluşması gerçekleşiyor

    Fenerbahçe'de kadro dışı kalan oyuncularla ilgili durum yavaş yavaş netleşiyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Ali Koç-Volkan Demirel buluşması gerçekleşiyor

    Aatif'ın menajerine, "İsterseniz devre arasında takımdan ayrılabilirsiniz" mesajını veren yönetim; Dirar'ın temsilcisine, "Takım bulun" dedi

    Ali Koç-Volkan Demirel buluşması gerçekleşiyor

    Kaptan Volkan Demirel'le ilgili ise bugün-yarın sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.

    Ali Koç-Volkan Demirel buluşması gerçekleşiyor

    Kaptan Volkan'ın yarın Başkan Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy ile bir araya gelerek üçlü bir zirve gerçekleştirecekleri bildirildi.

    Ali Koç-Volkan Demirel buluşması gerçekleşiyor

    Volkan'ın bu noktada yanlış anlaşılmaları gidereceği öğrenildi. Volkan'ın, başkan yardımcısı Semih Özsoy'a herkesin içinde yüksek sesle bağırması ve alttan almaması af ihtimalini bir hayli düşürüyor.

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