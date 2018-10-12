Giresunspor Başkanı Bozbağ, Ankara’da hastaneye kaldırıldı
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    Giresunspor Başkanı Bozbağ, ’da hastaneye kaldırıldı

    Giresunspor Başkanı Bozbağ, Ankara’da hastaneye kaldırıldı

    arayışları ve Kulüpler Birliği görüşmeleri için gittiği ’da rahatsızlanan Giresunspor Kulüp Başkanı hastaneye kaldırıldı.

    Geçirdiği mide kanaması nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alınan , yaşadığı sağlık problemine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bozbağ, "Yaşadığım rahatsızlık sebebiyle telefonla arayan, mesaj atan, sosyal medyadan geçmiş olsun dileklerini ileten ve bizzat ziyaretime gelen herkese sonsuz teşekkür ederim. Allah herkesten razı olsun. Sağlığım hızla iyiye gidiyor. En kısa süre içerisinde görüşmek üzere" dedi.

    anjiyo oldu
    Giresunspor'da Kulüp Başkanvekili İbrahim Özkul ise anjiyo oldu. 'da özel bir hastanede kalp ve ayak damarlarından anjiyo olan Özkul'un ise sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.


    Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanvekilimiz İbrahim Özkul'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir bir an evvel aramıza dönmesini temenni ederiz" denildi.

    1. 12.10.2018 11:04
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