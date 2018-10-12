Kokorin ve Mamaev tutuklandı
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    Kokorin ve Mamaev tutuklandı

    Kokorin ve Mamaev tutuklandı

    'nın ünlü futbolcularından ile , bakanlık çalışanına saldırıdan dolayı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    'nın ünlü futbolcularından ile , bakanlık çalışanına saldırıdan dolayı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
    Zenit'in golcüsü Alexander Kokorin ile forması giyen Pavel Mamaev, Rusya'da bakanlık çalışanıyla tartıştı.

    Endüstri ve Ticaret Bakanlığı'nda görev yapan Denis Pak ile tartışan iki futbolcu, devamında Pak'a saldırdı. Saldırının ardından iki futbolcu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kokorin ve Mamaev 8 aralık tarihine kadar tutuklu kalacak.

    1. 12.10.2018 10:36
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