James Rodriguez'den dudak uçuklatan gol!
Kolombiyalı yıldız James Rodriguez, ABD ile yapılan hazırlık maçında harika bir gole imza attı.
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