Necati Önal TKİ Tavşanlı Linyitspor'da
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    TKİ 'da

    Necati Önal TKİ Tavşanlı Linyitspor'da

    mücadele eden TKİ Tavşanlı 'dan sağ kanat oyuncusu ile 1 yıllığına anlaştı.

    mücadele eden TKİ Tavşanlı 'dan sağ kanat oyuncusu ile 1 yıllığına anlaştı.
    1985 ili Malazgirt doğumlu Necati Önal'ın Silifke Belediyespor, spor ve Toroslar'da oynadığı belirtildi.
    1. 18.7.2018 10:46
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