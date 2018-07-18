Necati Önal TKİ Tavşanlı Linyitspor'da
Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden TKİ Tavşanlı Linyitspor Silifke Belediyespor'dan sağ kanat oyuncusu Necati Önal ile 1 yıllığına anlaştı.
1985 Muş ili Malazgirt doğumlu Necati Önal'ın Silifke Belediyespor, Nevşehir spor ve Toroslar'da oynadığı belirtildi.
- 18.7.2018 10:46
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Volkan Demirel şimdiden Cocu'nun vazgeçilmezi
Toplam 5
Yorum
Mert volkan cocuyuda kandırdı yine aynı seneleri yaşayacağız volkanın olduğu yerde kaos olur başarı olmaz bunu senelerce gördük
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Galatasaray Serdar Gürler için Osmanlıspor ile transfer masasına oturdu
Toplam 6
Yorum
gs kanatlara bi çuval adam aldınız.ne gerek var. hem sinan ondan daha iyi oyuncu
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Bu sezon moda siyah
Toplam 1
Yorum
forma siyah forna idare eder. beyaz forma berbat. şu nike den kurtulsak süper olacak. şampiyonlar liginde daha özel bir forma giymemiz lazım.
Necati Önal TKİ Tavşanlı Linyitspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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