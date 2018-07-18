İngiliz ekibi Liverpool, İtalyan temsilcisi Roma'nın Brezilyalı file bekçisi Alisson'nun transferi için 62 milyon Pound önerdi. Bu transfer gerçekleşirse Allison dünyanın en pahalı kalecisi olacak.
2016 yıında Brezilya'nın Internacional takımından 7.5 milyon Euro'ya transfer olan 25 yaşındaki kaleci, iki sezonda toplam 64 resmi müsabakaya çıktı. Allisson son olarak Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya'nın kalesini korudu.
- 18.7.2018 11:00
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Volkan Demirel şimdiden Cocu'nun vazgeçilmezi
Toplam 5
Yorum
Mert volkan cocuyuda kandırdı yine aynı seneleri yaşayacağız volkanın olduğu yerde kaos olur başarı olmaz bunu senelerce gördük
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Galatasaray Serdar Gürler için Osmanlıspor ile transfer masasına oturdu
Toplam 6
Yorum
gs kanatlara bi çuval adam aldınız.ne gerek var. hem sinan ondan daha iyi oyuncu
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Bu sezon moda siyah
Toplam 1
Yorum
forma siyah forna idare eder. beyaz forma berbat. şu nike den kurtulsak süper olacak. şampiyonlar liginde daha özel bir forma giymemiz lazım.
Liverpool'dan Allison için 62 milyon Pound haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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