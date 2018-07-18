Liverpool'dan Allison için 62 milyon Pound
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    'dan için 62 milyon Pound

    Liverpool'dan Allison için 62 milyon Pound

    İngiliz ekibi , İtalyan temsilcisi Roma'nın Brezilyalı file bekçisi Alisson'nun transferi için 62 milyon Pound önerdi. Bu gerçekleşirse dünyanın en pahalı kalecisi olacak.

    Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan ekiplerinden , kaleci arayışlarını sürdürüyor. Kaleci Loris Karius'un performansından memnun olmayan İngiliz ekibinde ise rota Serie A takımlarından Roma'nın Brezilyalı file bekçisi Alisson Becker olarak ön plana çıkıyor. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Liverpool'un için Roma'ya 62 milyon Pound teklif ettiğini ileri sürdü. Haberde İtalyan temsilcisinin başarılı kalecinin transferine açık kapı bıraktığı belirtildi. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Brezilyalı kaleci, en pahalı kaleci unvanını kazanacak.
    2016 yıında 'nın Internacional takımından 7.5 milyon Euro'ya olan 25 yaşındaki kaleci, iki sezonda toplam 64 resmi müsabakaya çıktı. Allisson son olarak 'da düzenlenen 'nda Brezilya'nın kalesini korudu.
    1. 18.7.2018 11:00
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