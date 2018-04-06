Hıncal Uluç'tan Arda Turan'a uyarı: Kendine gel artık! – Fotomaç – 06 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'tan 'a uyarı: Kendine gel artık!

    Hıncal Uluç'tan Arda Turan'a uyarı: Kendine gel artık!

    Sabah'ın usta kalemlerinden Hıncal Uluç, Başakşehir forması giyen milli futbolcu Arda Turan'ı kaleme aldı. Arda'ya 'kendine gel artık' diye seslenen Uluç, Turan'ın oyun yapısını değiştirmemesi durumunda Başakşehir'den de gönderileceğini iddia etti. İşte Uluç'un Arda Turan yazısı...

    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hıncal Uluç'tan Arda Turan'a uyarı: Kendine gel artık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN