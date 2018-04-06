Hıncal Uluç'tan Arda Turan'a uyarı: Kendine gel artık!

Sabah'ın usta kalemlerinden Hıncal Uluç, Başakşehir forması giyen milli futbolcu Arda Turan'ı kaleme aldı. Arda'ya 'kendine gel artık' diye seslenen Uluç, Turan'ın oyun yapısını değiştirmemesi durumunda Başakşehir'den de gönderileceğini iddia etti. İşte Uluç'un Arda Turan yazısı...