Hıncal Uluç'tan Arda Turan'a uyarı: Kendine gel artık!
Sabah'ın usta kalemlerinden Hıncal Uluç, Başakşehir forması giyen milli futbolcu Arda Turan'ı kaleme aldı. Arda'ya 'kendine gel artık' diye seslenen Uluç, Turan'ın oyun yapısını değiştirmemesi durumunda Başakşehir'den de gönderileceğini iddia etti. İşte Uluç'un Arda Turan yazısı...
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:37
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Şenol Güneş Trabzonsporlu yıldızın peşinde
Toplam 9
Yorum
cenk Beşiktaş Burak Yılmazla Fortunis'i alsın, benim Beşiktaşlılığım da "Non-stop" edecektir !
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Kagawa'ya yakın markaj
Toplam 1
Yorum
zoppa emre akbaba gibi adam var ne işin var müzmin sakat kagawa ile ya
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‘Niyeti baştan belli!’
Toplam 12
Yorum
GENÇ FBLİ 1959 ÖNCESİ 2 TÜRKİYE KUPASINI ŞAMPİYONLUK DİYE SAYDIRAN SİZ BJK LİLER DEĞİLMİSİNİZ.
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