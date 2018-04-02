Kosa ve Gouffran cezalı – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Kosa ve cezalı

    Kosa ve <a href="/index/gouffran?id=ca9f2813-63c3-4de9-a120-57e8ca2a6fd6" class="" rel="tag">Gouffran</a> cezalı

    , 3 puanla birlikte iki önemli yıldızını da kaybetti.

    , 3 puanla birlikte iki önemli yıldızını da kaybetti. Sarı-kırmızılı ekipte kırmızı kart gören stoper Kosanovic ve kanat oyuncusu cezalı duruma düştü. 'a karşı yoklar.
    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:07
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