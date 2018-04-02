Göçek’e büyük öfke – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Göçek’e büyük öfke

    Göçek’e büyük öfke

    ekibi evinde 'ya kaybederken hakem 'e büyük tepki vardı.

    ekibi evinde 'ya kaybederken hakem 'e büyük tepki vardı. Özellikle 45. dakikada 'nın attığı golün faul gerekçesiyle sayılmaması tribünleri kızdırdı.
    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:08
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