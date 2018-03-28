Yıldızların korkusu Bolt – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    Yıldızların korkusu Bolt

    Dünyanın en hızlı adamı , geçtiğimiz aylarda pistlere veda etmişti.

    Dünyanın en hızlı adamı , geçtiğimiz aylarda pistlere veda etmişti. Yeni hedefinin yeşil sahalarda boy göstermek olduğunu belirten yıldız sporcu, Alman devi Dortmund'la da idmanlara çıkmaya devam ediyor. Alman ekibinin yıldızlarından Batshuayi de, Bolt için şu sözleri sarfediyor: "Her gün sınırları zorluyor. O bir şampiyon ve umarım gelip takımdaki yerimi almaz."
    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:53
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