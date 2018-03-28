Flaş transfer açıklaması! Robben: "Nisan'da..." – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    Flaş açıklaması! Robben: "Nisan'da..."

    Flaş transfer açıklaması! Robben: "Nisan'da..."

    Son dönemlerde adı ve ile anılan Hollandalı yıldız futbolcu , B. Münih'teki geleceği ve kariyer planları hakkında açıklamalarda bulundu.

    Almanya'da yayın yapan BR Sport sitesine özel bir röportaj veren Hollandalı yıldız oyuncu, son zamanlarda hakkında çıkan dedikodularına açıklık getirdi.

    Ortaya atılan iddialarla ilgili sorulan soruları yanıtlayan Robben, 'teki geleceğine ilişkin kararını Nisan ayında vereceğini söyledi.

    Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki kanat oyuncusu yaptığı açıklamada "Geleceğim hakkında biraz sabırsızım ama Karl-Heinz Rummenigge bana Nisan ayında bir araya gelip detaylı bir görüşme yapacağımız bilgisini verdi" dedi.




    Robben, ayrıca "Benim için en zor olan şey futbol kariyerimin sonlarına yaklaştığım bu dönemde doğru seçimi yapmak" ifadelerini kullandı.

    A Spor / Dış Haberler

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:40
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