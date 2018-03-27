Uluslararası Gençlik Turnuvası başlıyor!
Futbolda 2. Uluslararası Gençlik Turnuvası, 31 Mart Cumartesi günü Antalya'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından 14 ve 15 yaş altı olmak üzere iki yaş kategorisinde düzenlenecek turnuvaya, Türkiye ile yurt dışından sekizer takım olmak üzere toplam 16 ekip katılacak.
Turnuvada 14 yaş altı kategorisinde Bursaspor, Nordsjaelland, Fenerbahçe, GNK Dinamo, Göztepe, Stuttgart, Trabzonspor ve Valencia mücadele edecek. 15 yaş altı kategorisinde ise Altınordu, Galatasaray, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir, PAOK, Rangers, Shakhtar Donetsk ve Torino yer alacak.
Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek turnuvanın maçları, 6 Nisan Cuma günü tamamlanacak.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 13:02
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Kartal'a 8'de 8 yetmiyor!
Toplam 4
Yorum
Kartalım Beşiktaşlıyız Gençler Umudumuzu yitirmek bize yakışmaz. Son 8 maçın 5'i iç saha bunu unutmayın. Kayıpsız gideceğimize inanıyorum.com
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Kocaman'dan bir kehanet daha!
Toplam 6
Yorum
KAYSERİLİ FENER HER AN 6 YİYEBİLİR O POTANSİYEL VAR.
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Kocaman'dan tecrübeli isimlere görev
Toplam 1
Yorum
3.SINIF. VOLKAN ÖNCE KENDİNİ TOPARLASIN BU ADAM ASLAAAA LİDERRRRR DEĞİLLLLL.
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