Uluslararası Gençlik Turnuvası başlıyor! – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    Uluslararası başlıyor!

    Uluslararası Gençlik Turnuvası başlıyor!

    Futbolda 2. Uluslararası , 31 Mart Cumartesi günü 'da başlayacak.

    Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından 14 ve 15 yaş altı olmak üzere iki yaş kategorisinde düzenlenecek turnuvaya, Türkiye ile yurt dışından sekizer takım olmak üzere toplam 16 ekip katılacak.

    Turnuvada 14 yaş altı kategorisinde Bursaspor, Nordsjaelland, Fenerbahçe, GNK Dinamo, Göztepe, Stuttgart, Trabzonspor ve Valencia mücadele edecek. 15 yaş altı kategorisinde ise Altınordu, Galatasaray, Gençlerbirliği, , PAOK, Rangers, ve Torino yer alacak.

    Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek turnuvanın maçları, 6 Nisan Cuma günü tamamlanacak.

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:02
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