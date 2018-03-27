Uluslararası Gençlik Turnuvası başlıyor!

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından 14 ve 15 yaş altı olmak üzere iki yaş kategorisinde düzenlenecek turnuvaya, Türkiye ile yurt dışından sekizer takım olmak üzere toplam 16 ekip katılacak.

Turnuvada 14 yaş altı kategorisinde Bursaspor, Nordsjaelland, Fenerbahçe, GNK Dinamo, Göztepe, Stuttgart, Trabzonspor ve Valencia mücadele edecek. 15 yaş altı kategorisinde ise Altınordu, Galatasaray, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir, PAOK, Rangers, Shakhtar Donetsk ve Torino yer alacak.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek turnuvanın maçları, 6 Nisan Cuma günü tamamlanacak.