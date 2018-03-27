UEFA'dan radikal karar!

UEFA, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Süper Kupa'da yeni sezonda uygulanmak üzere kural değişiklikleri yaptı.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamaya göre, 2018-19 sezonundan itibaren bu organizasyonlarda uzatmaya gidecek maçlarda 4. oyuncu değişikliği yapılabilecek.

Bu kararın altında yatan sebep olarak ise futbolcuların sağlığının koruma altına alınması ve takımlara daha rahat bir kadro kurma, kullanma şansı verilmesi gösterildi.

KONTENJAN ARTIRILDI!

UEFA'nın duyurduğu diğer bir değişiklik ise, Şampiyonlar Ligi final, Avrupa Ligi finali ve Süper Kupa'da 18 futbolculuk olan maç kadrosu kontejanı, 23 futbolcuya yükseltildi. Yani finale çıkan takımlar yedek kulübesinde 7 değil, 12 futbolcuyu oturtabilecek.

SAATLERDE DE DEĞİŞİKLİK!

UEFA yaptığı açıklamada Devler Ligi karşılaşmalarının saatlerinde de değişikliğe gidileceğini belirtti. Buna göre, Şampiyonlar Ligi maçları, gelecek sezondan itibaren TSİ 23.00 ve 00.00'da başlayacak.