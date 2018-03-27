UEFA'dan radikal karar!
UEFA, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kurallarında değişikliğe gitti. UEFA, uzatmaya giden maçlarda 4. oyuncu değişikliğine izin verileceğini duyurdu.
UEFA, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Süper Kupa'da yeni sezonda uygulanmak üzere kural değişiklikleri yaptı.
UEFA'nın resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamaya göre, 2018-19 sezonundan itibaren bu organizasyonlarda uzatmaya gidecek maçlarda 4. oyuncu değişikliği yapılabilecek.
Bu kararın altında yatan sebep olarak ise futbolcuların sağlığının koruma altına alınması ve takımlara daha rahat bir kadro kurma, kullanma şansı verilmesi gösterildi.
KONTENJAN ARTIRILDI!
UEFA'nın duyurduğu diğer bir değişiklik ise, Şampiyonlar Ligi final, Avrupa Ligi finali ve Süper Kupa'da 18 futbolculuk olan maç kadrosu kontejanı, 23 futbolcuya yükseltildi. Yani finale çıkan takımlar yedek kulübesinde 7 değil, 12 futbolcuyu oturtabilecek.
SAATLERDE DE DEĞİŞİKLİK!
UEFA yaptığı açıklamada Devler Ligi karşılaşmalarının saatlerinde de değişikliğe gidileceğini belirtti. Buna göre, Şampiyonlar Ligi maçları, gelecek sezondan itibaren TSİ 23.00 ve 00.00'da başlayacak.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 13:12
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Kartal'a 8'de 8 yetmiyor!
Toplam 4
Yorum
Kartalım Beşiktaşlıyız Gençler Umudumuzu yitirmek bize yakışmaz. Son 8 maçın 5'i iç saha bunu unutmayın. Kayıpsız gideceğimize inanıyorum.com
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Kocaman'dan bir kehanet daha!
Toplam 6
Yorum
KAYSERİLİ FENER HER AN 6 YİYEBİLİR O POTANSİYEL VAR.
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Kocaman'dan tecrübeli isimlere görev
Toplam 1
Yorum
3.SINIF. VOLKAN ÖNCE KENDİNİ TOPARLASIN BU ADAM ASLAAAA LİDERRRRR DEĞİLLLLL.
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