Zlatan sinyali verdi – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    Zlatan sinyali verdi

    Zlatan sinyali verdi

    Bu sezon sakatlığı nedeniyle yeşil sahalardan uzak kalan Zlatan İbrahimovic, ’nda olabileceğinin sinyallerini verdi.

    Bu sezon sakatlığı nedeniyle yeşil sahalardan uzak kalan Zlatan İbrahimovic, 'nda olabileceğinin sinyallerini verdi. 2016 Avrupa Şampiyonası'nın ardından İsveç Milli Takımı'na veda eden yıldız oyuncu, "Tüm sezon performansımı sergileyemedim. Rusya'da olmak istersem, orada olup oynarım" diye konuştu
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:23
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