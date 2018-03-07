Futbolda radikal karar – Fotomaç – 07 Mart 2018
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HEPSİ
    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Futbolda radikal karar

    Futbolda radikal karar
    oyun kurallarını belirleyen Uluslararası Birliği Kurulu, dün Zürih'te düzenlenen kongrede oyuncu değişikliklerini tartıştı. Kurul, eleme maçlarının uzatmaya gitmesi halinde 4. oyuncu değişikliği hakkını tanıyan yetkiyi verdi. Kuralın ilk olarak da 2018 Dünya Kupası'nda uygulanabileceği iddia edildi.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:21
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