Astori öldü ama onların derdi başka...

Futbol dünyası Fiorentina'nın geçtiğimiz Pazar günü hayatını kaybeden futbolcusu Davide Astori'nin yasını tutarken pek çok FIFA 18 oyuncusu işi deyim yerindeyse ticarete dökmüş...

Oyun içinde bulunan FIFA Ultimate Team'de (FUT) Davide Astori'nin kartına sahip oyuncular, fırsatı kaçırmayıp kart fiyatını maksimuma çekerek zekasını (!) konuşturmuş.

Oyuncuların bu şark kurnazlığı kısa sürede elbette sosyal medyada da ses getirdi.

Pek çok oyunsever bu fırsatçılığın Astori'ye saygısızlık olduğunu dile getirirken bir insanın ölümünü böylesine bir fırsata çeviren sözde oyuncular için akbaba benzetmesi yapıldı.

Öte yandan, pek çok kişi de FIFA 18'in yapımcısı EA Sports'a tweet atarak Astori'nin vefatına saygı duymalarını ve oyuncu kartlarının artık takas edilemez hale getirilmesini talep etti.



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