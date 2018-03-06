Astori öldü ama onların derdi başka...
FIFA 18'de pek çok oyuncu 31 yaşında hayatını kaybeden Davide Astori'nin vefatını fırsata çevirmiş!
Futbol dünyası Fiorentina'nın geçtiğimiz Pazar günü hayatını kaybeden futbolcusu Davide Astori'nin yasını tutarken pek çok FIFA 18 oyuncusu işi deyim yerindeyse ticarete dökmüş...
Oyun içinde bulunan FIFA Ultimate Team'de (FUT) Davide Astori'nin kartına sahip oyuncular, fırsatı kaçırmayıp kart fiyatını maksimuma çekerek zekasını (!) konuşturmuş.
Oyuncuların bu şark kurnazlığı kısa sürede elbette sosyal medyada da ses getirdi.
Pek çok oyunsever bu fırsatçılığın Astori'ye saygısızlık olduğunu dile getirirken bir insanın ölümünü böylesine bir fırsata çeviren sözde oyuncular için akbaba benzetmesi yapıldı.
Öte yandan, pek çok kişi de FIFA 18'in yapımcısı EA Sports'a tweet atarak Astori'nin vefatına saygı duymalarını ve oyuncu kartlarının artık takas edilemez hale getirilmesini talep etti.
Fotomac.com.tr Dış Haberler
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 16:55
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Resmen açıklandı! İşte Quaresma'nın cezası
Toplam 1
Yorum
abc en az 3, bilemedin 2 maca iner. bjk li degilim ama canerin ne sucu vardi 6 mac verdiniz, ki Q7ninki fiili.canerinki sözlü
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Yorum
AKDENİZ AYKUTUN GÜCÜ ANCAK BUNA YETER
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Yıldız futbolcu derbide yok! Sakatlık depremi...
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Yorum
halo fener maçı olunca tam kadro çıkarsınız..gs veya bjk maçlarında ya sakatlık ya da cezalı oluyonuz.bu kafa ile şampiyonluk zor size
Astori öldü ama onların derdi başka... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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