Weah babasının izinde – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Weah babasının izinde

    Weah babasının izinde

    Efsane futbolcu 'ın 18 yaşındaki oğlu , ’de babası gibi gösterdiği performansla göz dolduruyor.

    Monaco, , Milan, , , Marsilya gibi takımlarda forma giyen ve şu anda Liberya'nın Cumhurbaşkanı olan 'ın oğlu babasının izinden gidiyor. forması giyen 18 yaşındaki oyuncu 'nde gösterdiği performansla A takıma yükseldi.

    Gençlik liginde oynadığı 7 maçta 1 gol ve 1 asist yapan Weah takımında göze çarpan isimlerden biri oldu. Sol ve sağ kanat mevkilerinde oynayabilen genç futbolcu bu akşam PSG'nin oynayacağı Troyes maçında Unai Emery'nin şans vermesi durumunda ilk kez sahaya çıkacak.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:53
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