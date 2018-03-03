Weah babasının izinde
Efsane futbolcu George Weah'ın 18 yaşındaki oğlu Timothy Weah, Paris Saint Germain’de babası gibi gösterdiği performansla göz dolduruyor.
Gençlik liginde oynadığı 7 maçta 1 gol ve 1 asist yapan Weah takımında göze çarpan isimlerden biri oldu. Sol ve sağ kanat mevkilerinde oynayabilen genç futbolcu bu akşam PSG'nin oynayacağı Troyes maçında Teknik Direktör Unai Emery'nin şans vermesi durumunda ilk kez sahaya çıkacak.
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 14:53
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Her gün yeni bir borç! Öde öde bitmiyor...
Toplam 5
Yorum
mustafa cengize neden başkan oldun-ya burak kardeşim-burada para varsa bir iş yapsana-yoksa istefaya güle-güle.
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Volkan’ın liderliği gözden kaçtı!
Toplam 3
Yorum
Egeli FB li kac yildir yenemediginiz FByi bir mac yendiniz simardiniz sonrasinda yine yeniliyordunuz yaptiginiz gerilimle maci kurtardiniz kollandiniz
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'Beni hakem değil tribünler attı'
Toplam 16
Yorum
komik temiz on dakika oynatmadın kardeşim bunlar nereli benim ülkemin güzel insanlarıyla alakaları yok bunların
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