Fransa’da mucize! – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    ’da mucize!

    Fransa’da mucize!
    Kupası'nın ilk yarı final eşleşmesi iki amatör takımla oluştu. Lens'i eleyerek adını son 4'e yazdıran 3. Lig ekibi Les Herbiers, Strasbourg'u eleyen bir başka 3. Lig ekibi Chambly ile eşleşti. Kendi liginde dahi söz sahibi olamayan iki takımın final mücadelesi verecek olması 'bir mucize' olarak yorumlandı.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:48
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