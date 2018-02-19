CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Hangi pozisyonda tercihin hangi futbolcu?

    Hangi pozisyonda tercihin hangi futbolcu?

    ile arasında 25 Şubat Pazar günü oynanacak zorlu derbide hangi pozisyonda hangi futbolcuyu tercih ediyorsun?

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hangi pozisyonda tercihin hangi futbolcu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN