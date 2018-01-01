 Zidane, Lausanne'a transfer oldu – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    Zidane, 'a oldu

    Zidane, Lausanne'a transfer oldu

    İsviçre Süper Lig ekibi , eski Fransız futbolcu 'ın oğlu etti.

    Kulüpten yapılan açıklamada, temsilcisi Alaves'ten edilen 22 yaşındaki ile 2020'ye kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Orta sahada görev yapan Fransız futbolcu Enzo Zidane, altyapısında yetiştiği 'de geçen sezon A takıma yükselmişti.

    Babası 'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Real Madrid'de forma şansı bulamayan Enzo, bu sezonun başında Alaves'e transfer olmuş ve 4 maçta forma giymişti.

    İsviçre Süper Lig'de 19 haftada 25 puan toplayan , lider Young Boys'un 15 puan gerisinde 5. sırada bulunuyor.

    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:07
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