İsviçre Süper Lig ekibi Lausanne, eski Fransız futbolcu Zinedine Zidane'ın oğlu Enzo Zidane'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, İspanya temsilcisi Alaves'ten transfer edilen 22 yaşındaki Enzo Zidane ile 2020'ye kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
Orta sahada görev yapan Fransız futbolcu Enzo Zidane, altyapısında yetiştiği Real Madrid'de geçen sezon A takıma yükselmişti.
Babası Zinedine Zidane'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Real Madrid'de forma şansı bulamayan Enzo, bu sezonun başında Alaves'e transfer olmuş ve 4 maçta forma giymişti.
İsviçre Süper Lig'de 19 haftada 25 puan toplayan Lausanne, lider Young Boys'un 15 puan gerisinde 5. sırada bulunuyor.
- 01 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:07
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"Fenerbahçe'ye kupalar kazanmaya geldim"
Toplam 4
Yorum
hey şşt fıstık çıkı çıkı muck muck eah.. Miroslaw Stoch da şampiyonlar liginde oynamak için fenere gelmişti.. :) :)
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Resmen açıklandı! Gaziantepspor kapanıyor
Toplam 5
Yorum
HÜSEYİN YEDİPINAR GÜNÜNDE SAHİP ÇIKILMADI ONA BUNA VERİLDİ OYUNCULAR SATILDI ALTTAN GELENLER PEŞKEŞ ÇEKİLDİ GASKİ BÜYÜKŞEHİR NE OLDU SAKIP HOCANIN MİRASI
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Gignac ve Demba Ba
Toplam 18
Yorum
eray napolinin belalı golcüsü milik alınsın bjkde daha iyi oynar
Zidane, Lausanne'a transfer oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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