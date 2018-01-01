 Malcom’a dev teklif – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    ’a dev teklif

    Malcom’a dev teklif
    Bordeaux'nun 20 yaşındaki yıldızı transferin gözdesi olmaya devam ediyor. Daha önce Manchester United ve Arsenal'in gündemine gelen Brezilyalı sağ kanat için teklif yapan son kulüp Tottenham oldu. Teknik direktör Mauricio Pochettino'nun kadrosunda görmek istediği genç oyuncu için, İngiliz ekibinin 35 milyon Euro'luk teklifi reddedilirken; Fransız temsilcisinin en az 56 milyon Euro talep ettiği bildirildi.
    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:23
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