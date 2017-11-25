Cumhurbaşkanı'nın önerisi Denizli'yi duygulandırdı
Efsane teknik direktörlerden Denizli, Altay'ın yeni stadı için Cumhurbaşkanı'nın kendi adını önermesini gurur verici olarak değerlendirdi.
Mustafa Denizli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Altay'ın yeni Stadı'na Mustafa Denizli isminin verilmesi talimatı sonrası duygulandığını söyledi.
"CUMHURBAŞKANI'NIN DÜŞÜNMESİ DAHİ GURURLANDIRDI"
"Alsancak Mustafa Denizli stadı önerisini Cumhurbaşkanı'ndan duyunca ne hissetiniz?" sorusu üzerine Denizli: "Bu öneriyi Rıdvan Dilmen yaptı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaklaşımı çok sıcak oldu. Bu durumda ne hissedersiniz ki? Duygulandım, gururlandım. Böyle bir şeyin düşünülmesi dahi son derece insanı gururlandıran bir şey. Sadece benim İzmirli veya Altaylı olmamdan kaynaklanan bir şey değil." diye konuştu.
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:19
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Fener'e Isla müjdesi
Toplam 4
Yorum
BY MULLO BİZİ ŞENERİN ELİNDEN KURTARAN ADAM GİBİ ADAM BİRDE ADAM GİBİ ORTA YAPAN SOLBEK OLSA ÇOK DEHŞET OLACAK
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Mancini, Tosun'u istemedi!
Toplam 10
Yorum
o öle değil Cenk beşiktaşa gelmek için çok fedakarlık yaptı maaşından bonservisini ödedide geldi. gs bekle gelir marka östersınd fc dir !!! :)))))))))))
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Ocakta yolcu
Toplam 6
Yorum
zoppa denayer ve tolgaya verilen şans koray ve sinana verildimi bence koray denayerden sinan tolgadan çok daha kaliteli topçular!
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