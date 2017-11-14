 Juve’nin Emre inadı – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Juve’nin Emre inadı

    Juve’nin Emre inadı
    UZUN süredir Emre Can için Liverpool'la temasta olan Juventus, bu transferden vazgeçmiyor. Türk asıllı Alman futbolcunun sezon sonunda serbest kalacak olmasına rağmen ocakta imzayı attırmayı hedefleyen İtalyan ekibi, Liverpool'a 20 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.Manchester City'nin de peşinde olduğu 23 yaşındaki oyuncuda ısrarcı olan Juve'nin, yıldız futbolcuya da senelik 8 milyon euro önerdiği iddia edildi.
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:40
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