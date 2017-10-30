Külliye'de bayram
Cumhuriyet’in kuruluşunun 94. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği resepsiyona Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek’in yanı sıra milli sporcularımız katıldı
KAHRAMANLAR GELDİ
FENERBAHÇESpor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Yılmaz ile Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'nın 'kahraman' oyuncularının bulunduğu resepsiyonda, farklı spor dallarında uluslararası derece kazanan milli sporcular yer aldı.
Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'na katıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:59
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LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
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LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
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Toplam 27
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LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
Külliye'de bayram haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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