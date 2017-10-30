Külliye'de bayram

Cumhuriyet’in kuruluşunun 94. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği resepsiyona Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek’in yanı sıra milli sporcularımız katıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verdi. Külliye'nin 'kış bahçesi' olarak adlandırılan bölümünde düzenlenen resepsiyona, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan birlikte geldi. Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'na siyaset ve sanat dünyasından önemli isimlerin yanı sıra kulüp başkanları ve milli sporcular da katıldı. Erdoğan çifti, salona gelişlerinin ardından TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve eşi Şule Akar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve diğer konuklarla bir süre sohbet etti.



KAHRAMANLAR GELDİ

FENERBAHÇESpor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Yılmaz ile Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'nın 'kahraman' oyuncularının bulunduğu resepsiyonda, farklı spor dallarında uluslararası derece kazanan milli sporcular yer aldı.



Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'na katıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.