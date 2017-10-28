Daniel Sturridge'den FIFA 18 tepkisi!
Liverpool'un İngiliz yıldızı Daniel Sturridge, FIFA 18'deki özelliklerini öğrendiğinde bir hayli şaşırdı.
İngiltere Milli Takımı'ndan arkadaşı Raheem Sterling ile çekilen bir videoda Sturridge, FIFA oyunundaki özelliklerini sorarken; hızlanmasının 76 olduğunu öğrenmesi üzerine bir hayli şaşırırken; bunun adil olmadığını belirtti.
"Şaka gibi. Dürüst olalım, ben ligdeki en hızlı oyunculardan biriyim. Buna karşın bu istatistiği 76 olması beni çok şaşırttı. Bu istatistik bana ve benim ismime saygısızlıktır." diyen Sturridge'in cevabı karşısında Raheem Sterling ise kahkahalara boğuldu.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:21
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Gerçek ortaya çıktı! 'Siyahi pislik' demiş
Toplam 13
Yorum
TFF ye yazıklar olsunnnn BU TFF ye yazıklar olsun..onlarda tsUN yenilmesinin istediler.bu yakup kayış GS için bunun yapmış olamazmı..bu adamın konuşmaları okunsun.du
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Medel + Negredo 20 milyon €
Toplam 11
Yorum
taner fikret başkanın yerinde olsam artıok millitakıma bjk taşlı yıldızları göndermeyip bu cezaları veto ederim
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İngilizler'in umudu 17'lik Türk
Toplam 4
Yorum
sönmez neden ilgilensinler ki Türkiye başarılı olur sonra ve fatih terimler nasıl gereksiz yere para yiyebilirler Tff fe ne yapar sonra Yazıkkk
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