Lille-Toulouse maçı izle | Lille-Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ligue 1)

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Lille ile Toulouse karşı karşıya gelecek. Yeni sezonun ilk haftalarında 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefleyen iki takım da kritik maçta hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler "Lille-Toulouse maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Lille-Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 13:04 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 13:07
Lille-Toulouse maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligde istikrarlı bir başlangıç yapmak isteyen Lille ile Toulouse, haftanın kritik karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Sezona 3 puanlarla devam etmeyi amaçlayan iki ekip de hata yapmadan yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Özellikle, "Lille-Toulouse maçı canlı izle" aramaları futbol gündeminin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Peki, Lille-Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE-TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında oynanacak Lille-Toulouse maçı 14 Eylül Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

G.Saray'da maç sonu flaş diyalog!
