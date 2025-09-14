Lille-Toulouse maçı izle | Lille-Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ligue 1)

Lille-Toulouse maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligde istikrarlı bir başlangıç yapmak isteyen Lille ile Toulouse, haftanın kritik karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Sezona 3 puanlarla devam etmeyi amaçlayan iki ekip de hata yapmadan yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Özellikle, "Lille-Toulouse maçı canlı izle" aramaları futbol gündeminin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Peki, Lille-Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE-TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında oynanacak Lille-Toulouse maçı 14 Eylül Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.