Auxerre-Monaco maçı izle | Auxerre-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ligue 1)

Auxerre-Monaco maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligde istikrarlı bir başlangıç yapmak isteyen Auxerre ile Monaco, haftanın kritik karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Sezona 3 puanlarla devam etmeyi amaçlayan iki ekip de hata yapmadan yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Özellikle, "Auxerre-Monaco maçı canlı izle" aramaları futbol gündeminin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Peki, Auxerre-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AUXERRE-MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında oynanacak Auxerre-Monaco maçı 13 Eylül Cumartesi günü saat 22.05'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.