Auxerre-Monaco maçı izle | Auxerre-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ligue 1)

Auxerre-Monaco maçı izle | Auxerre-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ligue 1)

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Auxerre ile Monaco karşı karşıya gelecek. Yeni sezonun ilk haftalarında 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefleyen iki takım da kritik maçta hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler "Auxerre-Monaco maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Auxerre-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 13:48
Auxerre-Monaco maçı izle | Auxerre-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ligue 1)

Auxerre-Monaco maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligde istikrarlı bir başlangıç yapmak isteyen Auxerre ile Monaco, haftanın kritik karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Sezona 3 puanlarla devam etmeyi amaçlayan iki ekip de hata yapmadan yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Özellikle, "Auxerre-Monaco maçı canlı izle" aramaları futbol gündeminin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Peki, Auxerre-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AUXERRE-MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında oynanacak Auxerre-Monaco maçı 13 Eylül Cumartesi günü saat 22.05'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
