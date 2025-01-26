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Haberler Fransa Ligue 1 Nantes - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Nantes - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Nantes ile Lyon 19. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nantes - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 12:20 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 12:40
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Nantes - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Nantes - Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. 19. haftada Nantes ile Lyon kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nantes - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NANTES - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nantes - Lyon maçı 26 Ocak Pazar günü saat 19.15'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak.

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