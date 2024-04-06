Brest - Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Brest - Metz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Brest ile Metz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brest - Metz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BREST - METZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brest - Metz maçı 7 Nisan Pazar günü saat 14.00'te BeIN Sports MAX 1'de canlı yayınlanacak.

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