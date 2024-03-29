Haberler Fransa Ligue 1 Lyon - Reims maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lyon - Reims maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lyon ile Reims karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lyon - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 17:10 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 17:10
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Lyon - Reims maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lyon - Reims maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lyon ile Reims kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lyon - Reims maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LYON - REIMS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lyon - Reims maçı 30 Mart Cumartesi günü saat 23.00'te beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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