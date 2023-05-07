Haberler Fransa Ligue 1 Nantes - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nantes - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Nantes ile Strasbourg karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nantes - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 10:00
Nantes - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nantes - Strasbourg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 34. haftada Nantes ile Strasbourg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nantes - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NANTES - STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nantes - Strasbourg maçı 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da BeIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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NANTES - STRASBOURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Nantes
Lafont; Centonze, Castelletto, Pallois, Merlin; Girotto, Moutoussamy; Guessand, Sissoko, Ganago; Mohamed

Strasbourg
Sels; Perrin, Djiku, Le Marchand; Guilbert, Aholou, Bellegarde, Sobol; Diarra, Sanson; Diallo

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