Football Manager oynuyordu şimdi Ligue 1'de takım çalıştırıyor!

30 yaşındaki Belçikalı Will Still, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en genç teknik direktörü unvanına sahip.

Bu sezon Paris Saint Germain'e 2 maçta da yenilmeyerek dikkatleri üzerine çeken Ligue 1'in mütevazı takımı Reims'i genç teknik adam Will Still çalıştırıyor. Belçikalı teknik adamın kariyer hikayesi ise epey ilginç.

Çünkü Still, henüz UEFA Pro Lisansa sahip değil ve bu sebeple kulübü Reims, onun için her maç 25 bin euro ceza ödüyor.

Will Still'in futbolun taktiksel tarafına olan ilgisi futbol menajerlik oyunu Football Manager sayesinde kazanmış. Oyunun adeta bağımlısı olmuş ve oynadıkça çeşitli teknik direktörlük berecileri kazanmış. 2021 yılında 28 yaşında Belçika birinci lig ekiplerinden Beerschot'un başına geçen Still, burada geçirdiği başarılı sürenin ardından Ligue 1 ekiplerinden Reims'ten yardımcı antrenörlük teklifi alıyor ve kariyerine burada devam ediyor. Daha sonrasında Reims'ı bırakıp Standard Liège'in başına geçiyor ve bunun sebebinin Belçika'da Pro Lisans almasının daha kolay olduğunu söylüyor.

2021-22 sezonunun sonuna geldiğimizde ise Reims, Will'i geri çağırıyor ve genç teknik direktör bu teklifi reddedemeyerek tekrar Reims'ın yardımcı antrenörü oluyor. Sezon başladıktan iki ay sonra ise takımın teknik direktörü Garcia yönetim tarafından kovulunca Will takımın teknik direktörü oluyor. Bugün ise başında olduğu düşük bütçeli Reims, Ligue 1'de 37 puanla 10. sırada.