Haberler Fransa Ligue 1 Strasbourg - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Strasbourg - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Strasbourg ile Marsilya karşı karşıya gelecek. Kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Strasbourg - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 11:00
Strasbourg - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Strasbourg - Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Strasbourg ile Marsilya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Strasbourg - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STRASBOURG - MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Strasbourg - Marsilya maçı 29 Ekim Cumartesi günü saat 22:00'de beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

STRASBOURG - MARSILYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Strasbourg

Sels; Le Marchand, Nyamsi, Delaine; Lienard, Bellegarde, Prcic, Dagba; Thomasson; Diallo, Gameiro

Marseille

Lopez; Mbemba, Balerdi, Kabore; Clauss, Rongier, Veretout, Tavares; Guendouzi, Payet; Sanchez

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