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Troyes - Marsilya: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 26. haftasında Troyes ile Olimpik Marsilya 1-1 berabere kaldı. 28'de Payet iel öne geçen Cengiz Ünder'li Marsilya, 90'da Touzghar'ın golüne engel olamayınca 1 puana razı oldu.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 23:06
Troyes - Marsilya: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 26. haftasındaki Troyes-Olimpik Marsilya maçı 1-1 tamamlandı.

Küme düşme hattındaki Troyes, 2. sıradaki Olimpik Marsilya'yı konuk etti.

Marsilya, Payet'in 28. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti ancak ev sahibi ekip, Touzghar'ın 90. dakikadaki golüyle bir puanı kurtardı.

Olimpik Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, ilk 11'de sahaya çıktı ve 86 dakika oyunda kaldı.

Bu sonuçla 47 puanlı Olimpik Marsilya ile lider Paris Saint-Germain arasındaki fark 15 puana çıktı.



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