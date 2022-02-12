Haberler Fransa Ligue 1 Montpellier - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligi

Montpellier - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligi

Fransa Ligue 1'in 24. haftasında milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille ile Montpellier karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Montpellier - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 12:35 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 12:36
Montpellier - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligi

Montpellier - Lille maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 24. hafta maçında Montpellier ile Lille kozlarını paylaşacak.

Milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, mücadele öncesi topladığı 32 puanla 11. sırada bulunuyor. 34 puanı bulunan Montpellier ise 7. sırada yer alıyor.

MONTPELLIER - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fransa Ligue 1'in 24. haftasında oynanacak Montpellier - Lille maçı, 12 Şubat Cumartesi (bugün) TSİ 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.

MONTPELLIER - LILLE MUHTEMEL 11'LER

Montpellier: Omlin; Ristic, Sakho, Thuler, Souquet; Leroy, Chotard, Ferri, Mollet; Wahi, Germain

Lille: Grbic; Zeki, Fonte, Botman, Gudmundsson; Weah, Onana, Andre, Gomes; Ben Arfa, David

DİĞER
Son dakika: Galatasaray'da Burak Elmas'tan ters köşe! Taraftar Okan Buruk & Bülent Korkmaz derken...
10 soruda üniversiteye girişte yeni dönem! YKS'de baraj kalktı puanlar nasıl hesaplanacak? Kimler tercih yapabilecek?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor