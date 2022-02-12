Montpellier - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligi

Montpellier - Lille maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Fransa Ligue 1'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 24. hafta maçında Montpellier ile Lille kozlarını paylaşacak.
Milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, mücadele öncesi topladığı 32 puanla 11. sırada bulunuyor. 34 puanı bulunan Montpellier ise 7. sırada yer alıyor.
MONTPELLIER - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fransa Ligue 1'in 24. haftasında oynanacak Montpellier - Lille maçı, 12 Şubat Cumartesi (bugün) TSİ 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.
MONTPELLIER - LILLE MUHTEMEL 11'LER
Montpellier: Omlin; Ristic, Sakho, Thuler, Souquet; Leroy, Chotard, Ferri, Mollet; Wahi, Germain
Lille: Grbic; Zeki, Fonte, Botman, Gudmundsson; Weah, Onana, Andre, Gomes; Ben Arfa, David