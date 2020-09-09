Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı'nın yeni takımı açıklanıyor!
Galatasaray ile yollarını ayırmasınına ardından yeni takımı merak konusu olan Mustafa Kapı için Fransa'da önemli bir haber gündeme geldi. Aktarılan bilgilere göre Lig 1 ekibi, bir kaç gün içinde ya da bir kaç saat içinde Mustafa Kapı transferini resmen açıklayacak! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılan süper yetenek Mustafa Kapı'nın yeni adresi kısa süre içerisinde belli olacak.
Fransız medyasında yer alan bilgilere göre Mustafa Kapı için resmi açıklama bir kaç gün ya da bir kaç saat içerisinde gelebilir.
VE LILLE AÇIKLIYOR
Sarı kırmızılılarla yollarını ayırmasının ardından Lille'e transfer olacağı ifade edilen Mustafa Kapı'yı Fransız ekibinin kısa süre içerisinde resmen duyuracağı kaydedildi.
G.SARAY TARİHİNE GEÇMİŞTİ
Galatasaray'ın 2018 yılında Sivasspor ile oynadığı Süper Lig maçında sarı-kırmızılılar adına tarihi bir olay yaşanmıştı. Karşılaşmanın son dakikasında, 2002 doğumlu Mustafa Kapı, Sofiane Feghouli'nin yerine oyuna girmişti. Mustafa Kapı; 16 yıl, 4 ay ve 15 günle Mustafa Kapı, Galatasaray tarihinin Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcusu olmuştu.
- 09.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı'nın yeni takımı açıklanıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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