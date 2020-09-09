Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı'nın yeni takımı açıklanıyor!

Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılan süper yetenek Mustafa Kapı'nın yeni adresi kısa süre içerisinde belli olacak.

Fransız medyasında yer alan bilgilere göre Mustafa Kapı için resmi açıklama bir kaç gün ya da bir kaç saat içerisinde gelebilir.

VE LILLE AÇIKLIYOR

Sarı kırmızılılarla yollarını ayırmasının ardından Lille'e transfer olacağı ifade edilen Mustafa Kapı'yı Fransız ekibinin kısa süre içerisinde resmen duyuracağı kaydedildi.

G.SARAY TARİHİNE GEÇMİŞTİ

Galatasaray'ın 2018 yılında Sivasspor ile oynadığı Süper Lig maçında sarı-kırmızılılar adına tarihi bir olay yaşanmıştı. Karşılaşmanın son dakikasında, 2002 doğumlu Mustafa Kapı, Sofiane Feghouli'nin yerine oyuna girmişti. Mustafa Kapı; 16 yıl, 4 ay ve 15 günle Mustafa Kapı, Galatasaray tarihinin Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcusu olmuştu.