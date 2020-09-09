Son dakika: Galatasaraylı eski yıldız Mustafa Kapı transferi açıklanıyor! Lille... - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
09 Eylül 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fransa Ligue 1 Galatasaray'dan olaylı ayrılmıştı... Yeni takımı resmen belli oluyor!

'dan ayrılan 'nın yeni takımı açıklanıyor!

Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı'nın yeni takımı açıklanıyor!

ile yollarını ayırmasınına ardından yeni takımı merak konusu olan için Fransa'da önemli bir haber gündeme geldi. Aktarılan bilgilere göre Lig 1 ekibi, bir kaç gün içinde ya da bir kaç saat içinde Mustafa Kapı transferini resmen açıklayacak! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'dan olaylı bir şekilde ayrılan süper yetenek 'nın yeni adresi kısa süre içerisinde belli olacak.

Fransız medyasında yer alan bilgilere göre Mustafa Kapı için resmi açıklama bir kaç gün ya da bir kaç saat içerisinde gelebilir.

VE LILLE AÇIKLIYOR
Sarı kırmızılılarla yollarını ayırmasının ardından 'e olacağı ifade edilen Mustafa Kapı'yı Fransız ekibinin kısa süre içerisinde resmen duyuracağı kaydedildi.

G.SARAY TARİHİNE GEÇMİŞTİ
Galatasaray'ın 2018 yılında Sivasspor ile oynadığı Süper Lig maçında sarı-kırmızılılar adına tarihi bir olay yaşanmıştı. Karşılaşmanın son dakikasında, 2002 doğumlu Mustafa Kapı, Sofiane Feghouli'nin yerine oyuna girmişti. Mustafa Kapı; 16 yıl, 4 ay ve 15 günle Mustafa Kapı, Galatasaray tarihinin Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcusu olmuştu.

haberin devamı

  1. 09.09.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı'nın yeni takımı açıklanıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA