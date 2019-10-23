Abou Diaby'den Yusuf Yazıcı'ya destek  - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
23 Ekim 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fransa Ligue 1 Haberleri Abou Diaby'den Yusuf Yazıcı'ya destek

'den 'ya destek

Abou Diaby'den Yusuf Yazıcı'ya destek

Ligue 1'de Lille forması giyen milli yıldız , Fransız eski milli futbolcu ile 'te bir araya geldi. Uzun yıllar Premeir Lig'de forması giyen Diaby, Yazıcı'yı çok beğendiğini söylerken, "Fransa'ya yeni geldin, önce ülkeye ve bu kültüre alışmalısın. Futbolculuğunu ve oyun tarzını çok beğeniyorum, burada göstereceğin performansla daha çok Türk oyuncu Fransa'ya gelecektir" dedi.

ile bir araya gelen Yazıcı, genç futbolcuların kariyerlerindeki dikkat edilmesi gereken hususlar ve 'da noktasında görüş alışverişinde bulundu. Diaby, genç yıldız 'ya, "Büyük bir potansiyelin var. Burada Türk futbolunu temsil ediyorsun. Göstereceğin performansla birçok Türk futbolcunun Fransa ve Avrupa'da oynamasının önünü açabilirsin. Ülkeye yeni geldin ve öncelikle buraya ve kültüre alışmalısın. Oyun stilini çok beğeniyorum ve özel bir oyuncusun. Birkaç yıl içinde Avrupa'nın en büyük kulüplerinde forma giyebilecek bir potansiyelin var" dedi.

Yaz döneminde 'dan ayrılan ve Fransa'nın yolunu tutan Yazıcı, Türk takımlarının alt yapısından çıkarak en çok bonservis bedeli ile transfer olan oyuncu olarak yurt dışına transfer oldu. Lille'in Fransa Lig'inde 10'uncu hafta mücadelesinde Toulouse'a deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup olmasına rağmen oyuna 77'nci dakikada giren Yusuf Yazıcı ilk asistini yaptı. Özellikle milli aradan sonra idmanlardaki yükselen performansıyla da dikkat çeken genç yıldız form tutmaya başladı.

  1. 23.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Abou Diaby'den Yusuf Yazıcı'ya destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN