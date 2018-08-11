Mbappe kazanan olmayı alışkanlık haline getirmek istiyor!

Paris Saint Germain'in 2018 Dünya Kupası'nı kazanan genç süper yıldızı Kylian Mbappe, PSG TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

PSG için 8. Ligue 1 şampiyonluğunu elde etmeye çalışacaklarını söyleyen genç forvet, yeni sezonun birçok yeni meydan okuma ile birlikte başlayacağını ifade etti.

"İNANILMAZ BİR HİSTİ!"

19 yaşındaki Fransız golcü açıklamalarına şöyle devam etti; "Gerçekten inanılmaz bir histi. Biz bunu başardık! Başlangıçta sadece Dünya Kupası tecrübesinin tadını çıkarmaya çalışıyorsunuz ama zaman ve turlar geride kaldıkça kazanmayı hayal etmeye başlıyorsunuz. Dünya Kupası, eşi benzeri olmayan bir tecrübe."

"FEDAKARLIK YAPMANIZ GEREKİYOR"

Geçtiğimiz sezon PSG forması ile çıktığı 44 maçta 21 gol atıp 15 asist yapma başarısı gösteren genç yıldız; "Turnuva başlar başlamaz bu kadar eşsiz bir başarıyı kazanmak için fedakarlık yapmanız gerektiğini fark ediyorsunuz ve bu denli büyük bir başarıyı kazanmak için fedakarlık yapmakla herhangi bir problemim yok." açıklamalarında bulundu.

"YENİ HEDEFLERİMİZ VAR"

Kylian Mbappe, kulübü ile antremanlara başlamasına ise şu sözlerle değindi; "Yeni sezonda yeni hedefler ile tekrar Paris'teyiz. Milli takım ile kazanmayı başarmış olsak da şimdi sırada PSG ile bu başarıyı sürdürmek var."

"TARİHİN EN İYİSİ OLABİLİR"

Paris ekibinin bu yaz transfer döneminde Juventus'tan kadrosuna kattığı yaşayan efsane Gigi Buffon ise yeni takım arkadaşını şu sözlerle övdü;

"Mbappe'de diğerlerinde olmayan özel bir şeyler var. Umarım mütevazi şekilde çalışmaya devam eder. Eğer çizgisini korumayı başarırsa Messi, Ronaldo, Maradona ve Pele'nin yaptığı gibi futbol tarihine çok önemli bir iz bırakmayı başarabilir"