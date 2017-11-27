 Nice'te Sneijder depremi! – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    'te Sneijder depremi!

    Nice'te Sneijder depremi!

    Bu sezon sakatlık sorunlarını bir türlü atlatamayan için 'den resmi bir açıklama geldi.

    Fransa Ligue 1'de son olarak Lyon'a 5-0 mağlup olan 'de kadroda yer almayan 'in 2018'e kadar forma giyemeyeceği açıklandı.

    Nice Teknik Direktörü Lucian Favre, Sneijder'in bu yıl forma giyemeyeceğini söylerken; ''Sneijder en az 1 az bizimle olmayacak'' ifadelerini kullandı.

    Wesley Sneijder, yıl sonuna kadar Nice forması giyemeyecek ve Ligue 1'de 5 maç kaçıracak.

    20 Aralık'ta devre arasına girilecek Ligue 1'de, Wesley Sneijder'in forma giyebilecek duruma geleceği ilk maçın 13 Ocak'taki Amiens karşılaşması olduğu belirtildi.

    Sneijder, bu sezon bir türlü beklenen performansı gösteremezken Nice formasıyla 8 resmi maçta oynarken 1 asist yapabildi.

    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:47
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