Nice'te Sneijder depremi!
Bu sezon sakatlık sorunlarını bir türlü atlatamayan Wesley Sneijder için Nice'den resmi bir açıklama geldi.
Fransa Ligue 1'de son olarak Lyon'a 5-0 mağlup olan Nice'de kadroda yer almayan Wesley Sneijder'in 2018'e kadar forma giyemeyeceği açıklandı.
Nice Teknik Direktörü Lucian Favre, Sneijder'in bu yıl forma giyemeyeceğini söylerken; ''Sneijder en az 1 az bizimle olmayacak'' ifadelerini kullandı.
Wesley Sneijder, yıl sonuna kadar Nice forması giyemeyecek ve Ligue 1'de 5 maç kaçıracak.
20 Aralık'ta devre arasına girilecek Ligue 1'de, Wesley Sneijder'in forma giyebilecek duruma geleceği ilk maçın 13 Ocak'taki Amiens karşılaşması olduğu belirtildi.
Sneijder, bu sezon bir türlü beklenen performansı gösteremezken Nice formasıyla 8 resmi maçta oynarken 1 asist yapabildi.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:47
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Toplam 2
Yorum
baksoy YANAL takım galip gelsin diye mi uğraşıyordu , yoksa mağlup olsun diye mi uğraşıyordu taraftar bunu kovulana kadar anlayamadı. ?
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Yorum
baksoy Bu arada DURUCA ' da sakatlanırsa yanlışlıkla gerçek liberoları bulabiliriz , Uğur ağar aksak , DURUCA yaşlı ve vurdum duymaz ?
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Toplam 2
Yorum
Mustafa Son haftalardaki galatasaray iyi bir görüntü çizmiyor bence berabere birecekk
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