Defansa dikkat!

Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'de hücum kadar savunmaya da önem veriliyor. Teknik Direktör Domenico Tedesco, takımıyla yaptığı son toplantıda özellikle defans hattına dikkat çekti. Ligde son 7 maçta kalesini gole kapatamayan sarı-lacivertliler, en son 2 Şubat'ta 20. Haftadaki Kocaelispor mücadelesinde gol yememişti. Bu duruma işaret eden Tedesco, son 7 maçta 11 gol yediklerini ve Beşiktaş'a karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Takımın kaptanlarından ve savunmanın adeta sigortası olan Milan Skriniar'ın takımla çalışmalara başlaması da yüzleri güldürdü. Tedesco'nun Beşiktaş'ın hücum güçlerini takımına anlattığı ve gol yemeden kazanmaları gerektiğini aktardığı belirtildi.